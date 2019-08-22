Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM

В подмосковном Жуковском закончены работы по подготовке аварийно севшего самолёта А321 к эвакуации. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

В настоящий момент топливо удалено, а гидроаккумуляторы, пожарные баллоны и подобные элементы разряжены или сняты. Кроме того, убраны двигатели и ценные блоки.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт аварийно сел утром 15 августа. В его двигатели попали чайки, и это привело к тому, что лайнер стал снижаться. Экипажу пришлось сажать его «на брюхо» в поле кукурузы.