Москва,
22 августа 2019, 15:07 — REGNUM
В Москве 22 августа прошла патриотическая акция в честь Дня Государственного флага России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В Парке Победы развернули полотно флага площадью 1000 кв. метров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Курсанты МЧС России разворачивают флаг
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Курсанты МЧС России разворачивают флаг
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В акции приняли участие юнармейцы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Участники проекта «Московское долголетие»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Флаг России на Поклонной горе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Празднование Дня Государственного флага на Поклонной горе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Празднование Дня Государственного флага на Поклонной горе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В Парке Победы на Поклонной горе развернули полотно флага площадью 1000 кв. метров. Церемония проходила под торжественную музыку и завершилась исполнением государственного гимна РФ.
Флаг России на Поклонной горе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Флаг России на Поклонной горе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Курсанты сворачивают флаг
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Участники проекта «Московское долголетие»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В мероприятии принимали участие члены патриотического движения «Юнармия», движения «Молодая гвардия», МЧС России, участники проекта «Московское долголетие» и др.
Участники проекта «Московское долголетие»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Движение «Молодая гвардия» приняли участие в патриотической акции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Движение «Молодая гвардия» приняли участие в патриотической акции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День Государственного флага на Поклонной горе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в России отмечается День Государственного флага. Подробнее о том, как этот праздник встречают жители нашей страны, можно следить в трансляции.