Москва, , 15:07 — REGNUM

В Москве 22 августа прошла патриотическая акция в честь Дня Государственного флага России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Парке Победы развернули полотно флага площадью 1000 кв. метров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Курсанты МЧС России разворачивают флаг Дарья Антонова © ИА REGNUM Курсанты МЧС России разворачивают флаг Дарья Антонова © ИА REGNUM В акции приняли участие юнармейцы Дарья Антонова © ИА REGNUM Участники проекта «Московское долголетие» Дарья Антонова © ИА REGNUM Флаг России на Поклонной горе Дарья Антонова © ИА REGNUM Празднование Дня Государственного флага на Поклонной горе Дарья Антонова © ИА REGNUM Празднование Дня Государственного флага на Поклонной горе Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Парке Победы на Поклонной горе развернули полотно флага площадью 1000 кв. метров. Церемония проходила под торжественную музыку и завершилась исполнением государственного гимна РФ.

Флаг России на Поклонной горе Дарья Антонова © ИА REGNUM Флаг России на Поклонной горе Дарья Антонова © ИА REGNUM Курсанты сворачивают флаг Дарья Антонова © ИА REGNUM Участники проекта «Московское долголетие» Дарья Антонова © ИА REGNUM

В мероприятии принимали участие члены патриотического движения «Юнармия», движения «Молодая гвардия», МЧС России, участники проекта «Московское долголетие» и др.

Участники проекта «Московское долголетие» Дарья Антонова © ИА REGNUM Движение «Молодая гвардия» приняли участие в патриотической акции Дарья Антонова © ИА REGNUM Движение «Молодая гвардия» приняли участие в патриотической акции Дарья Антонова © ИА REGNUM День Государственного флага на Поклонной горе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в России отмечается День Государственного флага. Подробнее о том, как этот праздник встречают жители нашей страны, можно следить в трансляции.