Ростов-на-Дону, 22 августа 2019, 14:50 — REGNUM
В Ростове-на-Дону введён режим повышенной готовности, который будет действовать до 24 августа. Решение принято в связи неблагоприятным прогнозом синоптиков.
«В городе приведены в готовность силы муниципальной поисково-спасательной службы и единой дежурной диспетчерской службы для оперативного реагирования на заявки, поступающие по единому номеру «112», — говорится в сообщении.
Ранее региональное управление МЧС РФ объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Столбики термометров достигают +40 градусов в южных и восточных районах Донского региона.
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