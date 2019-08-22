Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM

В Ростове-на-Дону введён режим повышенной готовности, который будет действовать до 24 августа. Решение принято в связи неблагоприятным прогнозом синоптиков.

«В городе приведены в готовность силы муниципальной поисково-спасательной службы и единой дежурной диспетчерской службы для оперативного реагирования на заявки, поступающие по единому номеру «112», — говорится в сообщении.

Ранее региональное управление МЧС РФ объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Столбики термометров достигают +40 градусов в южных и восточных районах Донского региона.

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