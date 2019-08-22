Париж, , 14:42 — REGNUM

Жара до 38 °C вернется во Францию в эти выходные, 24−25 августа, сообщает La Chaîne Météo.

Ожидается, что температура воздуха будет на 5−10 °С выше норм. Столбик термометра поднимется до 37 °C на юге и до 34 °C на севере.

Согласно прогнозу, в Париже температура воздуха поднимется до 32 °C в субботу 24 августа и до 34 °C в воскресенье 25 августа.

«Дожди, которые выпали в первой половине августа к северу от Луары не способны остановить засуху», — передает также La Chaîne Météo.

Как предавало ИА REGNUM, ранее Торгово-промышленная палата Парижа отметила, что аномальная жара в июне и июле 2019 года привела к резкому падению посещаемости магазинов.

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