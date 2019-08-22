Берлин, , 14:40 — REGNUM

21 августа более 1900 полицейских и сотрудников Главного таможенного управления Германии провели обыски в Берлине. По итогам масштабной операции никто арестован не был, пишет газета Berliner Morgenpost.

По данным прокуратуры Берлина и налоговой службы, обыск был осуществлен на более чем 80 объектах — стройплощадках, в офисах, коммерческих и жилых помещениях. Рейды проходили в Берлине, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт на основании подозрения шести бизнесменов из сферы строительства.

Речь идет о подозрении в неуплате социальных взносов в общей сложности на сумму €1,7 млн, несоблюдении закона о минимальной заработной плате, торговле людьми и трудовой эксплуатации иностранных граждан, преимущественно из стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Хотя никто арестован не был, строительные ассоциации положительно восприняли полицейскую операцию: нарушители законов должны извлечь из нее урок.

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