Душанбе, , 14:40 — REGNUM

Таджикистан не планирует переводить таджикский алфавит с кириллицы на арабскую графику. Об этом 22 августа заявил министр образования и науки республики Нуриддин Саид в интервью РИА Новости.

По его словам, министерство никогда не планировало переходить на арабский алфавит. Вместе с тем, учащиеся 7−8 классов изучают арабский алфавит, что не означает желание властей перейти на арабскую графику, отметил Саид.

Министр напомнил, что после образования Таджикской ССР был совершен переход с арабской письменности на латинский алфавит. Этот процесс завершился в 1936 году. Однако с 1939 года таджикский алфавит начали переводить на кириллицу.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Казахстан переходит с кириллицы на латинскую графику. В марте 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что этот переход станет «одним из ключевых этапов духовной модернизации».

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