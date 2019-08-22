Ханты-Мансийск, , 14:41 — REGNUM

В Югре 22 августа проходит около 350 праздничных мероприятий в честь Дня Государственного флага. В городах Ханты-Мансийского автономного округа прошли и ещё состоятся митинги, концерты, спортивные состязания и флэшмобы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Жители Ханты-Мансийска выстроились в цифру «350» Департамент общественных и внешних связей ХМАО

В 2019 году одному из главных государственных символов нашей страны исполнилось 350 лет. На центральной площади Ханты-Мансийска прошел митинг-концерт «Под флагом моей страны». Горожане в знак народного единения выстроились в цифру 350.

«Государственный флаг России для многих стран является символом мира и милосердия. Миллионы людей по всему миру с добрым словом говорят о России. Наша страна — это мы. Самая главная сила России — это единство братских народов», — отметил на митинге заместитель председателя Совета по делам национально-культурных объединений и религиозных организаций города Ханты-Мансийска Владимир Галаян.