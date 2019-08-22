Ханты-Мансийск, 22 августа 2019, 14:41 — REGNUM
В Югре 22 августа проходит около 350 праздничных мероприятий в честь Дня Государственного флага. В городах Ханты-Мансийского автономного округа прошли и ещё состоятся митинги, концерты, спортивные состязания и флэшмобы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.
В 2019 году одному из главных государственных символов нашей страны исполнилось 350 лет. На центральной площади Ханты-Мансийска прошел митинг-концерт «Под флагом моей страны». Горожане в знак народного единения выстроились в цифру 350.