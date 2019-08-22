Владикавказ, , 14:46 — REGNUM

Уголовное дело возбуждено в отношении проректора Северо-Осетинской государственной медицинской академии Алана Цховребова. Он подозревается в получении взятки в размере 200 тыс. рублей, пишет 22 августа «Московский комсомолец».

Обстоятельства дела следствие пока не разглашает. Известно, что проректор был задержан 2 августа в ходе совместных мероприятий сотрудников управлений МВД и ФСБ по Северной Осетии.

Читайте также: Сотрудники вуза в Дагестане задержаны при получении взятки

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа при получении взятки были задержаны двое членов приемной комиссии Дагестанского государственного педагогического университета. За гонорар в размере 50 тыс. рублей сотрудники вуза обещали устроить абитуриента в университет.