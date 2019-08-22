Волгоград, , 14:29 — REGNUM

Концепцию проекта «Зелёного пояса» вокруг Волгограда поддержали на слушаниях в Общественной палате региона. Своеобразный щит из лесопарковых зон для областного центра включает в себя порядка 16,5 тыс. гектаров городских лесов и земель лесного фонда. Поэтапно границы защитной территории будут расширяться. Одобрение общественности — подтверждение важности и своевременности экологической инициативы, подчеркнули 22 августа в пресс-службе Волгоградской областной думы.

Программа рассчитана на несколько лет. По словам председателя комитета региональной Думы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимира Ефимова, природные лёгкие жизненно необходимы индустриальному Волгограду для обновления воздушного бассейна города и оздоровления окружающей среды. «Зелёный пояс» необходимо учесть в генеральном плане города, увязать с перспективами застройки. Естественные леса занимают только 4% территории региона, в основном область расположена в зонах лесостепи и полупустынь с засушливым и жарким климатом.

В 2018 году в Волгограде создали рабочую группу по вопросам создания лесопарковых «зелёных поясов» вокруг городов региона. Областной парламент уже утвердил границы таких насаждений в Волжском, Урюпинске и Михайловке общей площадью около 1200 гектаров. Специалисты предлагают создать аналогичные защитные зоны во Фролово и Камышине.