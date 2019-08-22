Златоуст, Челябинская область, , 13:58 — REGNUM

В Челябинской области могилы на кладбище села Куваши, что под Златоустом, громили дети. Об этом журналистам заявили представители местной полиции.

Как пишет портал «Первый областной», в день регистрации обращения граждан по фактам погромов на кладбище сотрудники полиции установили, что к этому причастны трое несовершеннолетних: 2009-го, 2008-го и 2005 годов рождения. Вместе с родителями их доставили в отделение. А теперь их ждёт разбирательство на административной комиссии. Детей, возможно, поставят на учёт.

Как сообщало ИА REGNUM, погромы на кладбище совершались с начала августа. Было повреждено несколько могил.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Челябинском неизвестные оскверняют сельское кладбище