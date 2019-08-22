Красноярск, , 13:54 — REGNUM

На Красноярском водохранилище сегодня, 22 августа, подвели итоги традиционного эстафетного заплыва, посвящённого Дню государственного флага Российской Федерации. Подробности сообщает официальный сайт региона.

Красноярск. Эстафетный заплыв в честь Дня государственного флага РФ Правительство Красноярского края

Эстафета началась 19 августа в Новоселовском районе, в селе Новоселово. Спортсмены вышли на старт в 12:00 местного времени. Местом финиша стал поселок Шумиха.

Ежедневно, с 8.00 утра до 20.00 пловцы прокладывали путь, длиною в 180 км, сменяя друг друга каждые 30 минут.

«Погода нам сопутствовала. Держать флаг Российской Федерации и плыть в День государственного флага Российской Федерации — это действительно почетно», — считает участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, директор спортивно-оздоровительного центра холодового плавания «Мегаполюс» Николай Петшак.

По его словам, к следующему году команда будет готова соперничать с иностранцами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, праздник — День Государственного флага РФ утверждён Указом Президента РФ «О Дне Государственного флага Российской Федерации» 20 августа 1994 года.