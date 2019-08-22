Барнаул, , 13:37 — REGNUM

Сегодня, 22 августа, с Днём Государственного флага России жителей Алтайского края поздравили губернатор региона Виктор Томанко и спикер Александр Романенко. В их обращении, в частности, сказано о том, что бело-сине-красный стяг неизменно сопровождает самые торжественные и напряженные моменты в истории Отечества.

«Возвращение триколора как Государственного флага ознаменовало для нас преемственность российской истории, лучших традиций и начало возрождения великой державы», — сказано в поздравлении первых лиц региона.

Виктор Томенко и Александр Романенко пожелали жителям Алтайского края крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях, а в завершении отметили:

«Пусть бело-сине-красный стяг реет над нашей землей, призывая нас к новым победам и свершениям!».

Напомним, указ Президента РФ «О Дне Государственного флага Российской Федерации» был подписан 20 августа 1994 года.