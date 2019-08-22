Чаплыгин, Липецкая область, , 13:34 — REGNUM

В Липецкой области завершена реконструкция детского сада «Чебурашка» в селе Кривополянье Чаплыгинского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-служба областной администрации, 21 августа состоялось торжественное открытие дошкольного учреждения, в котором принял участие врио главы региона Игорь Артамонов.

Реконструкция детского сада продолжалась в течение двух лет. На работы затрачено более 37 млн рублей. До начала ремонта помещение площадью 340 квадратных метров могло принять всего 30 детей. За счёт новой пристройки возможности учреждения значительно выросли. Теперь детский сад будут посещать вдвое больше детей.

«Замечательно, что в сёлах Липецкой области появляются такие объекты. Это не первый и не последний современный детский сад в селе. Сельские территории должны развиваться. Будем создавать для этого необходимые условия», — заявил Игорь Артамонов.

В здании размещаются три группы и актовый зал. Помещения оснащены современным оборудованием, игровыми комплексами. На территории детского сада установлены спортивная площадка с безопасным резиновым покрытием.

Численность населения Кривополянья составляет более пяти тысяч человек. На территории сельского поселения действуют две школы, Дом культуры, две библиотеки, фельдшерско-акушерский пункт и офис врача общей практики.