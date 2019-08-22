Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM

Екатеринбургские коммунальщики начали закатывать в асфальт рисунок Покраса Лампаса «Супрематический крест». Об этом сообщает Е1.

На этот раз «демонтаж» работы согласован — по предварительной договорённости на площади Первой пятилетки сначала заасфальтируют пешеходную дорожку, а уже поверх неё художник снова занесёт свой рисунок.

Сам Лампас, как и планировалось, приедет 26 августа.

Напомним, «Супрематический крест» разместили в Екатеринбурге в рамках фестиваля современного искусства «Стенограффия». 19 июля 2019 года часть работы была залита гудроном. Коммунальщиков даже оштрафовали — правда, не за демонтаж рисунка, а за некачественно проделанную работу.

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