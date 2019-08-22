Краснодар, , 13:35 — REGNUM

Погибшим в результате уличной перестрелки, произошедшей в Краснодаре в ночь на 21 августа, оказался 27-летний уроженец Дагестана, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Напомним, конфликт группы людей на улице Ставропольской привёл к тому, что один из его участников открыл беспорядочную стрельбу. Не менее двух выстрелов попали в потерпевшего, который позже скончался в больнице. О точном количестве пострадавших следствие пока не сообщило.

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«Случай, безусловно, вопиющий. Перестрелка почти в центре города, в результате которой погиб человек. Конечно, самое важное — как можно быстрее найти виновных, и не допустить развития конфликта. Сейчас идёт общение с лидерами национальных общин, чтобы они со своей стороны оказали содействие в расследовании», — цитирует пресс-служба главу города Евгения Первышова.

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершённого группой лиц, и убийства. По неофициальным данным, 21 августа были задержаны четверо предполагаемых участников конфликта — выходцы из Дагестана и Чечни.

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