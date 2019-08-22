Иркутск, , 13:19 — REGNUM

В последние пять лет угрозы Байкальскому участку всемирного наследия резко обострились, а усилия по их решению часто приводят к обратному результату: попыткам ослабления природоохранных норм. Сокращение водоохранной зоны в 2018 году — яркий пример подобного подхода, заявляетСовет по правам человека (СПЧ). Выводы, сделанные по итогам выездного заседания правозащитников в Иркутскую область, опубликованы на сайте данного органа.

Байкал (cc) vendis_an

«Отказ России проводить оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с рекомендациями Международного союза охраны природы, направленный в начале 2018 года в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, может быть охарактеризован как грубое нарушение Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО», — отмечают правозащитники.

В СПЧ заявляют, что если в отчете от России в декабре 2019 года не будет отражено исправление ситуации, существует риск перевода Байкала в список «Наследие в опасности», что потребует от страны разработки и согласования с комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО срочного плана действий по решению выявленных проблем.

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Напомним, Байкал растянулся на 636 км в виде гигантского полумесяца на границе Иркутской области и Бурятии. Воды в нём больше, чем во всех вместе взятых пяти Великих озёрах Северной Америки (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио) и в 25 раз больше, чем в Ладожском озере. Дно в самой глубокой его части на 1167 метров ниже уровня Мирового океана. Поручение скорректировать границы до 1 марта 2018 года дал Владимир Путин по итогам «прямой линии» в июне 2017 года. Но разработчики, прикрывшись именем учёных, подошли к определению границ весьма избирательно.

Если ранее площадь действующей водоохранной зоны озера Байкал составляла 57,2 тыс. км2, то после якобы «научного обоснования» сотрудников Института географии им. В. Б. Сочавы сократились до 5,9 тыс. км2.

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