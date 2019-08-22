Додома, , 13:25 — REGNUM

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что эпидемия кори быстро распространяются по всему миру и подвергает риску жизни миллионов людей.

Ребенок, заболевший корью

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», в заявлении агентства, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что в первом полугодии 2019 года число зарегистрированных случаев заражения корью превысило количество больных данным заболеванием в 2016 году.

Кроме того, отмечается, что эпидемия кори оказывает давление на системы здравоохранения стран, приводит к осложнению заболеваний, становится причиной инвалидности и смерти.

В заявлении также говорится, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2019 году было зарегистрировано в три раза больше случаев заболевания корью. В ДРК, Мадагаскаре и Украине было обнаружено наибольшее количество инфицированных корью.

Однако ВОЗ подчеркнула, что количество заражений корью на Мадагаскаре резко сократилось после проведения общенациональной чрезвычайной кампании по вакцинации населения.

В настоящее время крупные вспышки кори охватывают такие страны, как Ангола, Камерун, Чад, Казахстан, Нигерия, Филиппины, Южный Судан, Судан и Таиланд. США также сообщили о самом высоком числе случаев заболевания корью за 25 лет.

ВОЗ подчеркнула, что крупные вспышки кори происходят в странах с низким уровнем вакцинации населения.

Однако ВОЗ добавила, что долгосрочные эпидемии происходят даже в странах с высоким уровнем вакцинации из-за неравенства в предоставлении вакцин, низком уровне осведомленности, а также из-за возрастного разброса населения в отдельных районах.

Организация предупредила, что если большое количество людей не прививается, то в случае заражения корью, данное заболевание может распространиться очень быстро по стране.