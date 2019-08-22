Додома, , 13:21 — REGNUM

Совет суахили Танзании подготовил более 950 преподавателей этого языка для обучения суахили за рубежом, в частности в странах-членах Сообщества развития Юга Африки (САДК).

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», недавно на состоявшемся в Танзании саммите САДК, в котором приняло участие 16 глав государств, Президент Танзании Джон Магуфули, избранный председателем мероприятия, и президенты других стран приняли решение об установлении суахили в качестве четвертого официального языка организации.

Как сообщается, еще до саммита Магуфули удалось совершить визит в Намибию и ЮАР и убедить власти этих стран начать преподавать суахили. Более того, в ЮАР африканский язык уже начал преподаваться в школах.

Кроме того, отмечается, что Совет суахили Танзании активно продолжает подготовку специалистов языка суахили.