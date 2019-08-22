Сеул, , 13:43 — REGNUM

21 августа в Объединенной зоне безопасности Демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею, открылся новый католический храм. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

21 августа в нем уже прошла месса, в которой приняли участие строители храма и военные, несущие службу на границе. Храм заменит старый, построенный ещё в 1958 году. Его общая площадь составила 280 квадратных метров, высота колокольни превышает 15 метров; также над входной группой находится символическая конструкция с благодарностью 22 странам, поддержавшим Южную Корею в войне 1950−1953 годов.

Большая часть южнокорейцев (56,1%) не относят себя к какой-либо религии, протестантами считают себя 19,7% населения, буддистами — 15,5%, а католиками — лишь 7,9%.