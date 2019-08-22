Оттава, , 13:01 — REGNUM

Знаменитый «Титаник», который покоится на глубине 3750 м в 370 милях к югу от Ньюфаундленда, стремительно разрушается. Об этом свидетельствуют данные учёных и дайверов, которые в составе экспедиции, впервые за 14 лет спустились на дно Атлантического океана, чтобы обследовать корабль. Об этом сообщает Atlantic Productions.

Всего за восемь дней было совершено пять погружений. Исследователи первые в истории сделали снимки судна в формате 4К. Кроме того, специалистам удалось создать детализированную 3D-модель парохода и собрать богатый материал для нового документального фильма.

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Увиденное шокировало учёных. По их словам, судно, лежащее в холодной воде, подвергается разрушительному воздействию подводных течений, коррозии и бактерий, которые «поедают» металл.

«Самой шокирующей областью разрушения была правая сторона офицерских кают, где находились и комнаты капитана. Вся дыра на одной стороне палубы рушится, а вместе с ней и каюты», — рассказал специалист по истории «Титаника» Парк Стивенсон, отметив, что ситуация будет только ухудшаться.

По предварительным оценкам учёных, корабль полностью разрушится к 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, британский пароход «Титаник» — крупнейший пассажирский корабль своего времени, затонул в ночь на 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса от столкновения с айсбергом в водах северной Атлантики. На борту корабля находилось свыше двух тысяч человек — большинство из них погибло. Спастись удалось немногим более 700 человек.

Напомним, в 1996 году по заказу режиссёра Джеймса Кэмерона учёный, исследователь Мирового океана Анатолий Сагалевич впервые спустился на глубоководном обитаемом аппарате «Мир-1» к затонувшему «Титанику», лежащему на глубине 3,8 тыс. метров. В процессе погружений был обследован корпус лайнера, который во время аварии развалился на две части, лежащие на расстоянии 600 метров друг от друга. Глубоководные съёмки, произведённые командой Сагалевича, были использованы Кэмероном в его картине «Титаник» 1997 года.

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