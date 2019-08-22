Карталы, Челябинская область, , 12:55 — REGNUM

В южноуральском городе Карталы простились с супругой депутата городского округа Локомотивный Азата Зарипова, задержанного за её убийство. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет 74.ru, на прощание пришли множество людей. Катафалк сопровождало более десяти машин. процессия растянулась на 30 метров. После прощания в траурном зале её похоронили на местном кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство было совершено в ночь на 21 августа. В женщину дважды выстрелили из ружья. Её супруг был задержан по подозрению в совершении преступления.

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