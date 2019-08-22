Сухум, , 12:54 — REGNUM

В Абхазском государственном университете состоялась пресс-конференция студентов, посвященная учебно-образовательной поездке в Оксфордский университет и в Турцию, сообщает 22 августа АпсныПресс.

По словам заведующей отделения международных отношений исторического факультета Эсмы Гургулия, в Турции студенты изучали турецкий язык, знакомились с историко-культурным наследием страны, сотрудничали с абхазской диаспорой. В Оксфордском университете студенты посещали лекции, встретилисть с соотечественниками, среди которых преподаватель геополитики в Оксфорде Наур Абгаджава, преподаватель Рустам Аншба.