Аддис-Абеба, , 13:34 — REGNUM

Временный командный пункт под руководством федеральных сил безопасности, который был создан для наблюдения за ситуацией в области безопасности в эфиопском Штате народов Юга, провел анализ эффективности работы собственных силовых ведомств. В результате согласованных усилий, предпринятых совместно с общественностью, в городе Хавасса и других районах зоны Сидамо был восстановлен мир — говорится в заявлении командного пункта.

Руководство командного пункта также освободило 481 из 1384 подозреваемых, задержанных в связи с кровопролитными беспорядками и насилием, вспыхнувшими 18 июля 2019 года и вылившимися в открытые столкновения с полицией. Об этом сообщает эфиопское информационное агентство Fana.

Командный пункт в совместной работе с жителями пострадавших районов также смог вернуть законным хозяевам похищенное имущество, вернуть вынужденно перемещенных членов общины в места их проживания и общими усилиями восстановить дома, разрушенные во время беспорядков. Националистические флаги и рекламные щиты, а также другая незаконная символика были удалены по всему городу Хавасса.