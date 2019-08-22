Аддис-Абеба, , 14:55 — REGNUM

Комитет по защите и свободе журналистов Эфиопии настоятельно призвал власти страны освободить журналиста Месгану Гетачеу, арестованного после того, как он снял обличительное интервью в суде в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

«Власти Эфиопии должны безоговорочно освободить журналиста Месгану Гетачью, который был арестован 19 августа, потому как это нарушает конституцию Эфиопии, фундаментальные права человека и, прежде всего, свободу слова», — заявили в комитете.

Пресс-секретарь Федеральной полиции Джейлан Абди сообщил, что Месгану использовал камеру умных очков, чтобы снимать без разрешения в здании суда, что вызвало подозрения у арестовавших его полицейских в шпионаже и использовании запрещенных шпионских приспособлений. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Заключенному в тюрьму журналисту были предъявлены обвинения в нарушении Антитеррористической декларации Эфиопии, и полиция потребовала, чтобы обвиняемый был оставлен под арестом еще на 28 дней, пока они продолжают расследование. Тем не менее, полиция сообщила комитету, что Месгану был арестован за незаконную съемку в здании суда, в то время как федеральная прокуратура противоречиво заявила, что журналист подозревается в участии в попытке государственного переворота в региональном штате Амхара.

«Арест журналиста Месгану Гетачеу сразу после того, как он сообщил о судебном деле, и использование закона о борьбе с терроризмом, который является пережитком прошлых репрессий, в качестве прикрытия дают понять, что Эфиопия возвращается к старым инструментам, чтобы искоренить инакомыслие и критику», — заявил представитель комитета Мутоки Мумо. «Мы призываем власти освободить Месгану, прекратить использовать антитеррористическую прокламацию против журналистов и обеспечить, чтобы законы защищали свободу выражения мнений и позволяли получать доступ к любой информации».