Аддис-Абеба, , 12:53 — REGNUM

Полиция Эфиопии совместно с таможенной службой захватила пять тяжелых грузовиков, которые предположительно принадлежат силам обороны Эфиопии, загруженных боеприпасами и оружием при попытке пересечь границу с Суданом. Грузовики двигались без ведома командующих силами обороны страны, дислоцированных в регионе. Силы безопасности, действующие в районе границы, также ничего не знали о причинах перемещения автомобилей в сторону Судана Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

По предварительным данным полиции, колонной грузовиков управляли националистические молодежные группировки из города Метема, которые устроили засаду на автомобили и затем захватили грузовики. Однако полиции пока не известны ни происхождение, ни предполагаемый пункт назначения груза, перевозимого автомобилями. По словам командующего силами обороны Эфиопии, базирующимися в Западном Гондере, полковника Соломона Ашагре полиция региона уже проводит расследование по этому вопросу.

Сотрудники службы безопасности и сил обороны приграничного штата также участвуют в процессе расследования. Полковник Шевагне Абей, командир батальона 33-й дивизии сил обороны, размещенных в регионе, заявил, что обычно он заранее в курсе в случае подобных передвижений военной техники, тем более с оружием, но в данной ситуации он понятия не имел, что возможно допустить такой вероломный захват армейской собственности.