Аддис-Абеба, , 15:07 — REGNUM

Металлургическая и машиностроительная государственная корпорация Эфиопии (METEC) обратилась к правительству страны с просьбой аннулировать свой долг в размере более 800 млн долларов США, которые корпорация получила в виде займа от Коммерческого банка Эфиопии.

Корпорация была создана в 2009 году Советом министров Эфиопии в целях стимулирования индустриализации в стране. Тем не менее, МЕТЕС со своей задачей не справилась, в чем виноваты отсутствие необходимых производственных мощностей, расточительность и многочисленные задержки в реализации мегапроектов, в том числе дамбы «Возрождения Эфиопии». Генеральный директор корпорации Ахмед Хамза заявил СМИ, что госкорпорация имеет общую задолженность перед банками в размере 2 млрд долларов США, предоставленных кредитными организациями, расположенными в региональных штатах и Аддис-Абебе. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ezega.

Хамза отметил, что корпорация сейчас работает над тем, чтобы возместить средства, которые она заимствовала у различных кредитных учреждений. В предложении, представленном правительству о реорганизации корпорации, руководство МЕТЕС просило правительство Эфиопии аннулировать более 800 млн долларов США долговых обязательств, которые корпорация должна Коммерческому банку Эфиопии. Генеральный директор обвинил различные институты страны, в том числе правительство, в ненадлежащей финансовой процедуре, которой в корпорации следовали при распоряжении средствами. В предложении, представленном правительству, корпорация также потребовала от эфиопского таможенного комитета аннулировать 320 млн долларов США долгов.

В июне 2019 года парламентский комитет Эфиопии обнаружил, что METEC растратила сотни миллионов долларов на производство оборудования без тщательного изучения рынка, чтобы определить, существуют ли направления сбыта для его продукции.