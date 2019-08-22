Тамбов, , 12:27 — REGNUM

Тамбовская область отметила День государственного флага России многотысячными торжествами, флагом-рекордсменом и премьерой песни в честь символа государства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Празднование Дня государственного флага в Тамбове Tambov.gov.ru

В этом году совпали два юбилея: российскому триколору исполнилось 350 лет и сам праздник в стране отмечают уже в 25-й раз. По всей России проходят торжества, акции и флешмобы. К празднику присоединилась и Тамбовская область.

С самого утра во всех уголках региона волонтёры раздают трехцветные ленточки. Праздник проходит во всех муниципалитетах. Основные торжества в регионе развернулись в областном центре на площади Музыки. Здесь собрались более 12 тыс. человек. С приветственным словом выступил губернатор Александр Никитин.

«В истории нашей страны было много испытаний, непростых периодов, когда решалась ее судьба, судьба многовековой государственности, судьба многонационального русского народа. И наше счастье, что сейчас мы живем в современной России, устремленной в будущее, утверждающейся в новых областях и сферах. Россия — страна больших возможностей! День государственного флага России — это напоминание, что мы, представители многонационального народа, представители разных поколений и профессий, — это единое целое — граждане Великой России», — сказал глава региона.

Александр Никитин также подчеркнул, что общая задача для всего региона — — совершить тот рывок в развитии, к которому призывает наш президент и национальный лидер Владимир Путин. Цель масштабных национальных проектов, которые активно реализуются сегодня и на Тамбовщине, — чтобы каждый житель страны ощутил реальное улучшение условий жизни.

Празднование Дня государственного флага в Тамбове Tambov.gov.ru

В Тамбовской области День государственного флага России всегда проходит масштабно и торжественно. Целую улицу в центре Тамбова накрыл трехцветный флаг-рекордсмен, длиной 89 метров. Также тамбовская молодежь развернула уникальный флаг, на котором представлены гербы всех тридцати муниципальных образований области.

В этом году впервые учреждена новая награда — нагрудный знак администрации области «Почетный наставник Тамбовской области». В рамках торжественного мероприятия три жителя региона впервые удостоены этой награды: директор социально-педагогического института Мичуринского ГАУ Валентин Никульшин, мастер участка производства вагоносборочного цеха №2 Тамбовского вагоноремонтного завода — филиала АО «Вагонреммаш» Анатолий Бучнев, оператор машинного доения АО учхоз-племзавод «Комсомолец» Любовь Крутых. Губернатор Александр Никитин лично вручил нагрудные знаки и другие награды, которыми удостоены отличившиеся тамбовчане.

«Вы прославляете не только Тамбовщину, но и Россию. Своими делами вы доказываете, что главный капитал страны — не только её бескрайние просторы, неисчислимые природные богатства, но прежде всего — люди», — сказал губернатор Александр Никитин.

Торжества завершились премьерой песни, посвящённой государственному флагу страны. Авторы музыки — руководитель Губернаторского духового оркестра Пётр Сосновский, автор слов — Александр Митрофанов, который написал и текст гимна Тамбовской области. Партитуру для оркестра составил Александр Халилов, преподаватель Военного института (военных дирижеров) Военного университета Минобороны РФ, заслуженный артист России и брат военного дирижёра, композитора, народного артиста России Валерия Халилова, который до своей гибели в 2016 году был руководителем фестиваля духовых оркестров в Тамбове.