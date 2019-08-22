Тегеран, , 14:28 — REGNUM

Министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана сообщило о том, что в ИРИ разработали лекарство для лечения вируса папилломы человека, которое поступит в свободную продажу на внутреннем рынке к концу текущего года. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Начальник отдела развития технологий Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Хоссейн Ватар Пур отметил, что на текущий момент вакцина находится на стадии клинических испытаний, которые она проходит успешно. Как отметил чиновник, выпуском препаратов будут заниматься сразу две крупные фирмы.

Говоря о государственной поддержке молодых и развивающихся высокотехнологичных компаний, Хоссейн Ватар Пур отметил, что сегодня правительство компенсирует все налоги, сборы и любые денежные издержки, связанные с регистрацией патентов на изобретения, и подобная политика будет продолжаться и дальше.