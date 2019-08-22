Киев, , 12:27 — REGNUM

С начала проведения карательной операции против населения Донбасса погибло 455 сотрудников МВД Украины, заявил 22 августа глава ведомства Арсен Аваков, сообщило информационное агентство «УНН».

"За годы независимости нашего государства при исполнении служебных обязанностей погибли 1671 правоохранителей. С начала проведения «антитеррористической операции» на востоке Украины — 455 правоохранителей», — рассказал он.

Напомним, война в Донбассе началась в первой половине 2014 года после государственного переворота в Киеве. Жители Донбасса потребовали федерализации Украины, после чего киевский режим бросил на подавление протестов сначала «добровольческие» банды неонацистов, а затем Вооружённые силы Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ДНР заявили, что родные ополченцев, погибших, защищая Донбасс от украинских захватчиков, будут освобождены от уплаты коммунальных услуг.

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