Киев, 22 августа 2019, 12:27 — REGNUM
С начала проведения карательной операции против населения Донбасса погибло 455 сотрудников МВД Украины, заявил 22 августа глава ведомства Арсен Аваков, сообщило информационное агентство «УНН».
Напомним, война в Донбассе началась в первой половине 2014 года после государственного переворота в Киеве. Жители Донбасса потребовали федерализации Украины, после чего киевский режим бросил на подавление протестов сначала «добровольческие» банды неонацистов, а затем Вооружённые силы Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ДНР заявили, что родные ополченцев, погибших, защищая Донбасс от украинских захватчиков, будут освобождены от уплаты коммунальных услуг.
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