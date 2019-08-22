Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM

В Екатеринбурге потребителям микрорайона ЖБИ, попавшим в зону ограничения из-за ремонтных работ, вернули горячее водоснабжение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании».

По данным энергетиков, горячая вода вернулась в 149 многоквартирных домов микрорайона. Это стало возможным после перераспределения нагрузок сетей.

Напомним, что отключение горячего водоснабжения в некоторых районах Екатеринбурга и Берёзовском произошло из-за начала ремонта Ново-Свердловской ТЭЦ. Работы осуществляются с 16 по 28 августа в рамках подготовки объекта к отопительному сезону.

Отметим, что ранее горячая вода вернулась в 106 многоквартирных домов микрорайона Синие Камни. После начала ремонта ТЭЦ они с 16 августа также попали в зону ограничения.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале Ново-Свердловскую ТЭЦ остановят на ремонт