Ереван, 22 августа 2019, 12:19 — REGNUM
Правительство Армении выделит 33,67 млн драмов ($70,9 тыс.) для поддержки наблюдательской миссии на выборах в органы местного самоуправления в Нагорном Карабахе, сообщает 22 августа издание Aysor.am.
В правительстве уточнили, что 16,2 млн драмов ($34,1 тыс.) будет направлено офису общественной организации «Объединение информированных граждан» и еще 17,48 млн драмов ($36,8 тыс.) — неправительственной организации «Транпаренси Интернэшнл».
Отметим, 8 сентября 2019 года в Нагорном Карабахе пройдут выборы в органы местного самоуправления в 228 общинах, в том числе в Степанакерте.
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