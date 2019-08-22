История вопроса

Сюжет про мирную жизнь Карабаха, не связанную с Нагорно-карабахским конфликтом. Многие уверены, что в Нагорном Карабахе идут активные боевые действия. Между тем, война в Нагорном Карабахе закончилась больше двадцати лет назад. Да, иногда происходят перестрелки на границе с Азербайджаном, но нахождение в Нагорном Карабахе ничуть не опаснее, чем вечерняя прогулка по Москве. Здесь люди изо дня в день, вопреки международному непризнанию и негативу со стороны Азербайджана, пытаются строить мирную жизнь, налаживать быт и создавать будущее.