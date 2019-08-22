Дублин, , 16:39 — REGNUM

Авиакомпания Ryanair сообщила об отсутствии отмен и задержек рейсов между Ирландией и Великобританией, несмотря на начавшуюся 48-часовую забастовку бортпроводников бюджетной авиакомпании. Информация размещена на сайте ирландского авиаперевозчика.

«Забастовка (в Великобритании) заметно не отразится на рейсах компании», — говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее Высокий суд Дублина запретил работающим в Ирландии пилотам авиакомпании-лоукостера Ryanair проводить акцию протеста 22 и 23 августа. Однако суд в Лондоне отклонил аналогичную жалобу Ryanair, и забастовка началась в Великобритании.

Представители профсоюзов, представляющие интересы пилотов, заявляют о недовольстве условиями оплаты и труда, а также требуют изменения пенсионных гарантий и условий страхования.