Москва, , 12:14 — REGNUM

Строители досрочно выполнили годовой план по нежилой недвижимости в Новой Москве, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

«Мы собирались сдать 580 тыс. кв. метров нежилой недвижимости к концу года, но уже ввели 641 тыс. «квадратов», — заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, уже сданы в эксплуатацию два детских сада и две школы. При этом строительство продолжается и скоро в ТиНАО появится ещё не менее 150 тыс. кв. метров нежилой недвижимости.