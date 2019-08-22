Иваново, , 12:13 — REGNUM

Команда Молодежки ОНФ в Ивановской области присоединилась к акции «Россия в каждом окне», которая проводится в российских регионах 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщил организатор акции Пётр Высотский.

«В прошлом году мы уже участвовали в этой акции, в этом тоже участвуем. Мы вывешиваем флаги в окнах ивановского Дома национальностей, что символично, так как Дом объединяем много различных народностей, и День флага уважают. Мы вывесим девять флагов, в акции участвуют как активисты Дома национальностей, так и участники Молодёжки ОНФ. Цель акции — создание патриотической традиции, уважения к одному из важнейших государственных символов — нашему флагу. Мы показываем, что знаем об этом празднике и отмечаем его», — рассказал Пётр Высотский.

День Государственного флага Российской Федерации официально отмечается с 1994 года. 22 августа праздничные и патриотические мероприятия проходят во всех регионах РФ.