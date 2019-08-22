Токио, , 12:55 — REGNUM

В Японии компании, позволяющие своим сотрудникам приходить на работу вместе со своими домашними животными, не только привлекают внимание, но и получают от этого выгоду. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», одна из компаний рассказала, что уделяет особое внимание квалифицированным работникам с кошками, так как присутствие котов делает рабочую обстановку менее напряженной, а сотрудников более сосредоточенными. Японская компания Ferray, которая занимается информационными технологиями, разрешает сотрудникам приводить питомцев с 2000 года. Компания ежедневно публикует фотографии кошек и позиционирует себя как «место, где можно работать с котиками». С таким девизом y Ferray не только хотят стажироваться и учиться больше людей, но и больше клиентов, любителей животных, желают получить услуги компании.

«Мы разрешаем животным передвигаться свободно по офису. Иногда наше оборудование повреждено, но преимущества перевешивают затраты», — заявил президент Ferray Хидэнобу Фукуда. Кроме того, компания готова заплатить 100 долларов любому сотруднику, кто приютил бездомное животное.

Некоторые компании, к примеру, даже имеют игровые комнаты для собак своих сотрудников.