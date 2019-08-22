Москва, , 12:02 — REGNUM

Человекоподобный робот Skybot F-850, также известный под именем «Фёдор», поздравил граждан России с Днём Государственного флага РФ, который отмечается сегодня, 22 августа. Видео с обращением отправившего на Международную космическую станцию робота опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

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«Сегодня День Государственного флага России — страны, где я создан. Со мной к МСК стартует российский флаг. Сегодня ему 350 лет, он объединяет миллионы людей и миллионы людей гордятся им, — сказал «Фёдор». — Я поздравляю россиян с Днём Государственного флага России. С праздником друзья!»

Видео опубликовано: Roscosmos Media

Напомним, российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот Skybot F-850, 22 августа стартовала с космодрома Байконур и успешно выведена орбиту. «Фёдор» отправился в космос для отработки операций, направленных на замену космонавтов в наиболее рискованных работах, в том числе на внешней поверхности космических станций.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан РФ (84%) при виде российского флага испытывают гордость, восхищение или симпатию. Такие же чувства охватывают 85% жителей страны при звуке государственного гимна, 81% — при виде герба. Согласно опросу ВЦИОМ, антипатию государственная символика вызывается лишь у одного 1% граждан РФ.