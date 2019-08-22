Пермь, , 12:01 — REGNUM

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы туристического агентства. Ее подозревают в крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, женщина от имени своего родственника, который является официально директором турфирмы, вела деятельность агентства.

При заключении договоров женщина принимала от клиентов предоплату за туристический продукт в размере 100%. После этого обязательства по выполнению туристических услуг игнорировались.

С жалобами на турфирму обратились более 20 человек — жителей Пермского края. Ведется оценка причиненного ущерба. В отношении фигурантки уголовного дела решают вопрос о мере пресечения.