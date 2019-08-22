Москва, , 11:56 — REGNUM

Большинство жителей России (79%) завили, что не могут влиять на принятие государственных решений в стране. Каждый пятый опрошенный (19%) верит в свое влияние на властей. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центом».

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При этом около трети жителей России (31%) считают, что могут оказывать влияние на принятие решений в том регионе, городе, районе, где они живут. Около 66% опрошенных придерживают противоположного мнения.

Отмечается, что за год доля граждан, которые верят в возможность личного влияния на принятие решений властей в России или в месте своего проживания, практически не изменилась.

Опрос проведен 27 июня — 4 июля 2019 года. Опрошены 1608 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года уровень одобрения положения дел в России обновил максимальное значение с мая 2018 года.

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