Самара, , 12:16 — REGNUM

Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории городского поселения Рощинский Волжского района Самарской области введен с 22 августа по 7 сентября. Такое решение приняло правительство Самарской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Запрет на продажу алкоголя в этом поселении введен из-за проведение стратегических командно-штабных учений «Центр 2019».

Напомним, что учения «Центр-2019» являются самыми масштабными из более 3,5 тысячи основных мероприятий боевой подготовки.

На этих учениях воинские части и соединения получают право присвоения им наименований «ударные».