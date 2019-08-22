Нью-Дели, , 13:18 — REGNUM

Правительство Индии намерено открыть для туристов 137 гималайских вершин. Об этом 21 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на официальное заявление министерства туризма Индии.

Николай Рерих. Гималаи. Розовые горы

Министр туризма Индии Прахлад Пател заявил, что решение федерального правительства является «историческим шагом», который даст огромный толчок развитию туризма в южноазиатском государстве. Сообщается, что для посещения туристов будут открыты 137 вершин в Гималаях, в том числе Дунагири (7 066 м) и Хардеол (7 151 м) в штате Уттаракханд, Мулкила (6 517 м) в штате Химачал-Прадеш, а также Канченджанга (8 589 м) в штате Сикким.

Решение федерального правительства Индии направлено на увеличение туристического потока посредством ликвидации бюрократических барьеров. Ранее для посещения указанных вершин путешественники должны были получать соответствующие разрешения у министерства внутренних дел и министерства обороны Индии. Теперь же туристам необходимо будет подавать заявку напрямую в Организацию альпинизма Индии.