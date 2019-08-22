Нью-Дели, , 15:00 — REGNUM

Лидер индусской ультраправой партии Раштрия сваямсевак сангх (РСС) Мохан Бхагват заявил, что именно волонтеры РСС смогли «вдохнуть в северо-восточную Индию дух патриотизма». Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Мохан Бхагват, выступая на презентации книги «Шубхарамбх» о работе активистов РСС в штате Аруначал-Прадеш, подчеркнул, что зачастую жители северо-восточных штатов ощущают себя иностранцами на территории остальной Индии. По словам лидера индусских националистов, инициативы Раштрия сваямсевак сангх позволили воспитать в населении данного региона дух патриотизма и любви к Индии. Мохан Бхагват также отметил, что деятельность РСС в указанном направлении включает семинары и общение с жителями северо-востока.

Напомним, что в северо-восточных штатах Индии традиционно сильны сепаратистские настроения. Кроме того, соседний Китай претендует на территории штата Аруначал-Прадеш. Указанный регион существенно отличается от остальной Индии в этническом, лингвистическом, культурном и религиозном планах.