Нью-Дели, , 11:53 — REGNUM

На индийских государственных заводах по производству вооружений стартовала месячная забастовка. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В забастовке приняли участие Всеиндийская федерация сотрудников оборонных предприятий, Индийская национальная федерация работников военной промышленности и Союз рабочих оборонной промышленности Индии. Представители профсоюзов подтвердили, что акция протеста распространилась на 41 завод в подчинении Комитета военного производства министерства обороны Индии.

Более 120 тысяч работников оружейных заводов Индии устроили забастовку в знак протеста против корпоратизации государственных предприятий оборонного сектора. По официальным данным, общее число сотрудников, явившихся на работу, составило менее 10%.