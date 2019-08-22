Ростов-на-Дону, 22 августа 2019, 11:49 — REGNUM
В День Государственного флага РФ в рамках акции «Российская ленточка» в Ростовской области раздадут тысячи лент триколора. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики региона 22 августа.
«Проведение патриотической акция «Российская ленточка» в праздничные даты стало хорошей традицией, она способствует повышению гражданской и социальной активности донской молодежи», — отметил председатель комитета по молодежной политике региона Юрий Лескин.
Акция состоится во всех городах и районах Ростовской области.