Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM

В День Государственного флага РФ в рамках акции «Российская ленточка» в Ростовской области раздадут тысячи лент триколора. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики региона 22 августа.

«Проведение патриотической акция «Российская ленточка» в праздничные даты стало хорошей традицией, она способствует повышению гражданской и социальной активности донской молодежи», — отметил председатель комитета по молодежной политике региона Юрий Лескин.

Акция состоится во всех городах и районах Ростовской области.