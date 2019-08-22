Улан-Батор, , 11:51 — REGNUM

Представители южнокорейского пивоваренного завода Oriental Brewery совместно с представителями некоммерческой организации Green Asia Network (GAN) посадили около 500 деревьев в Монголии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, более 20 добровольцев, включая местных жителей и студентов, приняли участие в посадке тополей.

Известно, что южнокорейская компания принимает участие в зеленой кампании «Cass Forest of Hope», цель которой улучшить состояния окружающей среды Монголии, с 2010 года.

Монголия — источник большого количества мелкодисперсных частиц, которые оказывают негативное влияние не только на Южную Корею, но и на страны Северо-восточной Азии.