Чернушка, Пермский край, , 11:41 — REGNUM

В Пермском крае суд признал местную жительницу виновной в применении насилия в отношении представителя власти. Женщина избила следователя, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным суда, в январе 2019 года пермячка позвонила в отдел полиции с заявлением о краже денег. Прибывшие оперативники обнаружили женщину сильной пьяной. Во время разбирательства она нанесла руководителю следственно-оперативной группы удары кулаком в лицо и по телу, причинив телесные повреждения.

Суд назначил женщине штраф в размере 30 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Стоит отметить, буйной пермячке инкриминировали часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Санкцией предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.