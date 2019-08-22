Бишкек, , 11:40 — REGNUM

По состоянию на конце 2018/2019 учебного года в школах Киргизии не хватало около 2 тыс. учителей, сообщает 22 августа издание 24. kg со ссылкой на министерство образования и науки республики.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время в 2 265 школах Киргизии работает 77,8 тыс. учителей. Среди них 85% — женщины. Дефицит кадров сформировался из-за болезней, декретных отпусков, академической мобильности и выхода на пенсию.

В министерстве добавили, что направления на работу в школы выдали 1,5 тыс. выпускникам бюджетных отделений педагогических вузов.

Напомним, 31 июля председатель правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что государство должно изыскать финансовые ресурсы для повышения пенсий и заработной платы для учителей.

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