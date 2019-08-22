Стокгольм, , 12:09 — REGNUM

Шведской полиции все чаще приходится иметь дело с самодельными взрывными устройствами. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Последние 3 года в Швеции наблюдается тенденция к увеличению количества преступлений связанных с оборотом взрывчатых веществ. С января 2019 года по июль шведской полицией зафиксировано 120 преступлений с применением взрывчатки. Больше всего взрывов зафиксировано в южных районах Швеции, полиция связывает это с разборками в криминальной среде.

Также полиция отмечает, что за последние годы доступность взрывчатых веществ выросла, и это сказалось на том, что преступникам стало выгоднее использовать взрывчатку вместо огнестрельного оружия.