Тюмень, , 11:42 — REGNUM

В Тюмени масштабно празднуют День Государственного флага. У ДК «Водник» желающие раскрасят площадь ромашками, васильками и гвоздиками цветов российского триколора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

К этому празднику подготовились тюменские мастерицы — у каждого из гостей будет возможность унести домой особенный, изготовленный своими руками сувенир в цветах российского флага.

У ДК «Орфей» 22 августа в 18:00 начнётся грандиозное празднование. В сквере будут работать интерактивные площадки, состоится концерт. На площадке «Тюмень расписная» гостям предложат разукрасить государственный флаг. На площадке «Тюмень творческая» мастерицы декоративно-прикладного искусства научат тюменцев украшать кокошники и вместе изготовят большое полотно «И гордо реет триколор».

Своим творчеством зрителей будут вдохновлять духовой оркестр, цирковая студия «Икар», студия танца Meret и певцы.