Вашингтон, , 10:55 — REGNUM

Американский суд начнет рассматривать дело российского «хакера» Евгения Никулина в марте 2020 года. Об этом говорится в распоряжении суда Северного округа штата Калифорния в Сан-Франциско.

На 9 марта судья Уильям Элсап назначил отбор присяжных, затем 11 дней будут проводиться заседания по делу. Последним днём указано 20 марта. До начала судебного процесса Никулин, которого обвиняют в киберпреступлениях, останется под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгения Никулина задержали в Чехии в октябре 2016 года. Власти США обвинили его в незаконном доступе к данным соцсети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Американской стороне Никулина выдали в марте 2018 года. Ожидалось, что судебный процесс над гражданином РФ начнется в январе 2019 года.

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