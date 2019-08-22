Ереван, , 10:53 — REGNUM

Служба национальной безопасности Армении (СНБ) задержала двух граждан Индии, которые разыскиваются по линии Интерпола и подозреваются в совершении теракта, сообщает агентство «Новости Армении».

В СНБ уточнили, что 8 августа 2019 года двое граждан Индии прибыли в Армению авиарейсом Стамбул — Ереван. Спецслужбы задержали одного из подозреваемых 8 августа. Позднее, 14 августа, был задержан второй гражданин Индии. Оба подозреваются в совершении теракта и убийствах.

Напомним, в апреле 2019 года СНБ Армении задержала двух человек по подозрению в подготовке серии терактов. По данным следствия, злоумышленники планировали установить в общественных местах до 150 самодельных взрывных устройств.

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